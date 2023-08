La frase sibillina della ex gieffina in una risposta su Instagram

Mentre prosegue l’opera di restaurazione del Grande Fratello, in onda a zero contenuto trash da lunedì 11 settembre 2023, prosegue la parata di ex gieffini. Antonella Fiordelisi, protagonista della passata edizione, si è confessata rispondendo a una box di domande delle sue Instagram stories.

Antonella Fiordelisi e l’amore

Al GF Vip 2022/23 sono stati i protagonisti di una sorta di romanzo di amore amaro con tanto di dinamiche manipolatorie. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia per poi perdersi a riflettori spenti.

La verve della ex modella e schermitrice sembra rifiorire. Il redivivo tormentone “Dindan” che impazzava a bordo piscina di Cinecittà è un suono che riecheggia da lontano. Lei sta ricostruendo la sua vita dopo la travolgente passione con Edoardo, a proposito del quale ha lanciato una frecciatina rispondendo alle domande su Instagram.

Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria

“Credo sia molto difficile cambiare amore, ma se una persona vuole può migliorarsi. Ma cambiare totalmente no”. Antonella si rivolge schietta ai suoi followers: “Quante volte vi è capitato di uscire con persone che i primi anni erano in un modo e dopo un po’ usciva la loro vera essenza? Purtroppo l’amore spesso può offuscare la nostra capacità di essere obiettivi, razionali e capire bene chi ci troviamo davanti”.

Dalle risposte sibilline si intuisce il riferimento a Donnamaria. Quella “vera essenza” sembra un chiaro “Dindan” vibrato al bel Edoardo. Proprio come nella canzone: “Dimmi come sei, dimmi cosa vuoi, la tua valigia è pronta ormai..”.

Ora tutti si aspettano una controreplica. Ma non ci sarà Forum a difenderlo, e non tornerà tra le braccia amorevoli di Barbara Palombelli.