Antonella Fiordelisi parla della rottura con Edoardo Donnamaria e tira in ballo una vacanza: lui replica in modo pungente.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati da giorni e avevano anche promesso di non parlare più l’uno dell’altra. Eppure, nelle ultime ore c’è stato uno strano botta e risposta social che ha subito attirato l’attenzione dei fan.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: botta e risposta social

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, come era prevedibile fin dai tempi del GF Vip, si è conclusa nel peggiore dei modi. Nelle ultime ore, l’ex schermitrice è tornata a parlare dell’ex fidanzato e lui non ha incassato in silenzio. Il botta e risposta ha immediatamente attirato l’attenzione dei seguaci.

Le parole di Antonella Fiordelisi

Tramite il suo profilo Instagram, Antonella ha risposto ad alcune domande dei fan. In merito ad Edoardo ha dichiarato:

“Ho fatto di tutto. Avevo anche organizzato una vacanza e questa cosa non è piaciuta… Cosa devo fare più? Come ve lo devo far capire? Per favore. (…) Non mi venite a dire che devo andare da lui o fare vacanze insieme perché io ho fatto di tutto per questo ragazzo”.

La replica pungente di Edoardo Donnamaria

Stando a quanto si coglie, Antonella avrebbe organizzato una vacanza con Edoardo, ma lui non ha apprezzato. La confessione della Fiordelisi ha alzato un polverone e alcuni seguaci di Donnamaria si sono scagliati contro di lei. Uno, in particolare, ha scritto:

“Sarà andata più o meno così:

E: “Ma come puoi pensare di andare in vacanza se prima non risolviamo i problemi“

A: “Non vuoi venire in vacanza con me? Perfetto, allora non mi ami più”.

Il post dell’utente è piaciuto molto allo stesso Edoardo, tanto che gli ha piazzato un bel like. Una replica pungente, quella di Donnamaria, non trovate?