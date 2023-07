Antonella Fiordelisi in crisi dopo l'addio a Edoardo. La madre: "Non riesce a...

Antonella Fiordelisi in crisi dopo l'addio a Edoardo. La madre: "Non riesce ad alzarsi dal letto"

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sarebbe giunta al capolinea e in queste ore la madre dell’ex gieffina ha rotto il silenzio via social.

Antonella Fiordelisi: le parole della madre sull’addio a Edoardo

Dopo svariati tira e molla, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria avrebbero deciso d’interrompere la loro storia d’amore e, in queste ore, la stessa Antonella ha chiesto ai fan di non mandarle foto che la farebbero pensare all’ex fidanzato e che quindi le provocherebbero grande sofferenza. La madre dell’ex schermitrice ha anche risposto ad alcune domande dei fan e a sua volta ha svelato che Antonella sarebbe stata tanto sofferente da “non riuscire ad alzarsi dal letto”. Sarà vero? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e sembra che lei e Edoardo non si siano ancora chiariti.

La coppia è sbocciata nella casa del GF Vip e durante questi mesi i due sembravano essere inseparabili. In tanti tra i fan dei social sono impazienti di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se i due si decideranno a chiarire pubblicamente i motivi che li avrebbero indotti a dirsi definitivamente addio. Prima di incontrare Edoardo, Antonella è stata a lungo legata al personal trainer Francesco Chiofalo.