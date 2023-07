Giorni difficili per Edoardo Donnamaria. Dopo la fine della sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi, l’ex volto di Forum ha deciso di cancellarsi da Twitter. Per quale motivo ha fatto questa scelta.

La storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è giunta al capolinea. Mentre lei ha chiesto di non essere più taggata nei contenuti social di coppia, lui si è lasciato andare ad un piccolo sfogo e poi ha cancellato il suo profilo Twitter. L’ex volto di Forum ha fatto questa scelta perché non sta bene e ha bisogno di riprendersi.

Prima di cancellarsi da Twitter, Edoardo ha dichiarato:

“Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Sput**nare una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente, lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita . Ho subito diffamazioni, pressioni psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi, insulti, minacce e sono stato in silenzio o al massimo ho risposto con ironia. Allo stesso modo sono contro la violenza fisica, ma il primo cazzotto puoi schivarlo, il secondo puoi incassarlo, il terzo puoi subirlo… a un certo punto non è più essere contro la violenza, ma essere cog**oni. Invito chiunque a non continuare con questi atteggiamenti”.

Dopo di che, Donnamaria si è cancellato da Twitter.

Poi, tramite Hive, Edoardo ha spiegato:

“Mi dispiace per lo sfogo di oggi ma purtroppo è un periodo di mer**. Prenderò un paio di giorni di stop, starò col mio cane e la mia famiglia per riprendermi, perché non sto bene. Grazie di cuore per il supporto che tanti mi dimostrano qualsiasi cosa accada”.