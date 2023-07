Antonella Fiordelisi: l'anello con zaffiri e la frecciatina contro Donnamaria

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea e nelle ultime ore lei ha deciso di farsi un regalo speciale e ha scagliato una frecciatina al suo ex.

Antonella Fiordelisi: la frecciatina a Edoardo Donnamaria

Nelle ultime ore Antonella Fiordelisi si è mostrata mentre sceglieva un gioiello nella sua gioielleria di fiducia e a seguire ha mostrata orgogliosa ai suoi fan il vistoso anello con zaffiro e brillanti da lei acquistato. “Donne emancipate”, ha scritto l’ex schermitrice, sottolineando dunque di non aver bisogno di un uomo per acquistare l’anello da lei desiderato. Antonella ha anche ammesso con i fan dei social di soffrire molto la solitudine e di non stare in un periodo facile della sua vita, ma ha anche dimostrato la sua voglia di non scoraggiarsi e di andare avanti concentrandosi su se stessa e sul suo lavoro. In tanti hanno colto nel suo messaggio un’evidente frecciatina al suo ex, Edoardo Donnamaria, che però al momento non ha replicato.

Lui e Antonella si sono separati solo alcune settimane fa e a seguire Donnamaria ha rivelato via social: “Nonostante qualche screzio che c’è stato nel privato, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto allo stesso momento”. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi?