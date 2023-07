Edoardo Donnamaria si sfoga contro Antonella Fiordelisi: "Ora parlo io"

Dopo un tweet pubblicato da Antonella Fiordelisi in cui chiarisce la sua posizione sulla rottura del suo rapporto, Edoardo Donnamaria si è sfogato sui social: “Ora parlo io, basta violenze e pressioni”.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordalisi: “Basta, parlo io”

Da diverse settimane Antonella Fiordelisi ha annunciato la rottura del suo rapporto con Edoardo Donnamaria, e da allora i due non si sono più mostrati insieme, ma l’ultimo tweet dell’ex schermitrice ha spinto l’ex concorrente del GF Vip ha prendere una posizione netta sull’accaduto, con un duro sfogo sui social.

In realtà i fan della coppia avevano sperato in un ritorno di fiamma, soprattutto grazie a Daniele Dal Moro. L’ex vippone tramite una diretta Twitch aveva dichiarato di aver sentito la coppia e che presto la situazione si sarebbe potuta rasserenare, tanto da poter organizzare una vacanza a tre.

Un ritorno di fiamma che però la Fiordelisi ha smontato con un tweet lo scorso 15 luglio e in cui dichiara: ”

“Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, allora chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare. Grazie”.

Lo sfogo di Edoardo

In seguito alle dichiarazioni dell’ex schermitrice, ecco durissima la risposta di Edoardo sui social:

“Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Sputtanare una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita. Ho subito diffamazioni, “pressioni” psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi. Insulti, minacce e sono stato in silenzio o al massimo ho risposto con ironia. allo stesso modo sono contro la violenza fisica, ma il primo cazzotto puoi schivarlo, il secondo puoi incassarlo, il terzo puoi subirlo… ad un certo punto non è più essere contro la violenza, ma essere co***oni”.