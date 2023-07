Daniele Dal Moro in lacrime contro Nicole Murgia: "Guerra sia"

Daniele Dal Moro si è scagliato contro Nicole Murgia a causa di alcune chat che sono finite sui social. L’ex Vippone, in lacrime, ha riconosciuto i suoi sbagli, ma ha giurato guerra all’ex coinquilina e alle sue amiche.

Ennesimo scontro social tra Daniele Del Moro e il clan dell’ex fidanzata Oriana Marzoli. Nelle ultime ore, sui social è spuntata una chat privata tra l’ex Vippona, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia. Le ragazze sostengono che siano fake, motivo per cui la Murgia ha mandato gli screen alle sue amiche nella vera conversazione. Quando, però, ha mostrato tutto ciò sui social, i fan hanno notato alcuni media strani. Uno di questi è un video TikTok in cui si parla di uomini narcisisti patologici e nella stessa galleria c’è anche la foto di Daniele. Ovviamente, Dal Moro non l’ha presa bene e si è scagliato contro Nicole.

Daniele ha condiviso sui social un suo audio in cui si sente la sua voce rotta dal pianto. Ha dichiarato:

“Perché non ho maschere e non doppie facce. Se dico di voler bene a una persona gli voglio bene davvero e se dico di amare una persona la amo. Tutte le cose che dico sono sempre state vere. Quindi io non ho niente da rimproverarmi. A questo punto vi assicuro che il tempo sarà galantuomo

Poco dopo, Dal Moro ha anche attaccato la Murgia, condividendo una loro chat privata.

Prima di cancellarsi da Twitter, Daniele ha scritto un messaggio a Nicole: “E guerra sia“. La Murgia ha provato a spiegarsi, ma Dal Moro non l’ha fatta parlare, consigliandole di inserire anche questo screen nel “gruppo mer*a” che ha con le sue amiche.