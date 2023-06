Daniele Dal Moro: "Sono in causa con il GF Vip, buono sì, ma non cogl***e"

Appena squalificato dal GF Vip 7, Daniele Dal Moro aveva dichiarato di avere molte cose da dire. Ad oggi, però, non ha aperto bocca. Nelle ultime ore ha spiegato perché: è in causa con il reality più spiato d’Italia.

Nel corso di una diretta su Twitch, Daniele Dal Moro ha confessato di essere in causa con il GF Vip a causa della sua squalifica. Il concorrente è stato cacciato dalla Casa più spiata d’Italia con l’accusa di aver avuto un atteggiamento violento nei riguardi della fidanzata Oriana Marzoli.

Daniele ha dichiarato:

“Adesso devo essere abbastanza light senza entrare nei dettagli e in tematiche scottanti. Anche per evitare che mi chiudano il canale alla prima diretta. Però vi assicuro che dalle prossime live darò sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi, a tutte le cose che voglio dire. Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post? Dissi ‘Prima o poi vi racconterò’. Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto . Perché buono sì, ma non cogl***e. Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre”.

Dal Moro, quindi, non può ancora svelare cosa è davvero successo al GF Vip, ma appena la causa si chiuderà vuoterà il sacco.

Appena squalificato dal GF Vip, Daniele aveva dichiarato:

“Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi.. Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale. La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato.. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente”.