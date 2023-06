Il loro amore era nato all’interno delle mura della casa del Gf Vip, poi all’improvviso è finito tutto. Eppure, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno scelto di riprovarci: i due ex gieffini sono ritornati insieme, per la gioia dei molti fan della coppia e a raccontarlo è stata la stessa modella venezuelana. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, la “Reina” ha spiegato: “Ho superato il mio orgoglio e ho scritto a Daniele”, sono state le sue parole.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. La modella venezuelana: “Sono tornata a casa sua”

La modella venezuelana ha spiegato che ha provato a ritornare da Daniele Dal Moro, nonostante nelle ore precedenti l’avesse mandata via di casa: “Mi ero ripromessa di non cercare più Daniele, perché mi aveva mandato via di casa e il giorno seguente, mi aveva scritto un messaggio che ho interpretato come un addio. Diceva che mi aveva voluto bene e che non sapeva se il nostro fosse amore o altro”.

È stato da lì che ha preso il coraggio a due mani e ha scelto di rientrare in Italia: “Quando sono arrivata in Italia, anziché fermarmi a Milano, mi sono diretta a Verona, a casa sua. Volevo vedere che effetto gli avrebbe fatto trovarmi lì davanti. Quando mi ha visto è rimasto sorpreso, non se l’aspettava. Sono scoppiata a piangere e lui mi ha abbracciata, è stato un abbraccio lunghissimo, pieno di significato”.

Daniele Dal Moro: “So che Oriana mi vuole bene”

Anche Daniele Dal Moro ha detto la sua sulla questione, anche se non si è sbilanciato: “So che lei mi vuole bene, ma due persone devono capire se sono compatibili. Mi dispiace se ha un passato che l’ha segnata, o se ha incontrato ragazzi che si sono comportati male, ma non posso pagare io per causa loro […] Mi circondo di persone fidate, e Oriana lo è. Nella Casa del GfVip sono sembrato diffidente perché dovevo convivere con persone che non conoscevo e che non avevo scelto”.