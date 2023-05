Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno annunciato la fine della loro storia e un commento di Alex Belli ha sollevato un polverone in rete.

Oriana Marzoli e Daniele: il commento di Alex Belli

Sui social Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno rispettivamente annunciato la fine della loro relazione e, nelle ultime ore, in tanti hanno commentato la vicenda. “Oriana datti all’amore libero”, ha scritto qualcuno sui social, e il suo post ha finito per essere commentato nientemeno che da Alex Belli, ex volto del GF Vip che ha fatto appunto parlare di sé per le sue teorie sull’amore libero.

“Perché bisogna farci una grande risata sopra… che è l’unica soluzione di fandom che ahimè, ogni anno seguono storie di coppie mai esistite e improbabili, se non a uso e consumo dei social e per convenienza!”, ha scritto il marito di Delia Duran in riferimento alla storia tra Oriana e Daniele.

Al momento i due hanno affermato di essersi lasciati a causa di liti e incomprensioni e in tanti, sui social, sono curiosi di sapere se questo sia vero. A quanto pare la relazione tra i due non è finita nel migliore dei modi e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.