Brutta batosta lavorativa per Edoardo Donnamaria. A quanto pare, la sua avventura al Grande Fratello Vip 7 ha messo fine alla carriera a Forum. L’ex Vippone non è stato riconfermato nel programma di Barbara Palombelli.

Edoardo Donnamaria è stato fatto fuori da Forum. Il programma condotto da Barbara Palombelli tornerà in televisione lunedì 11 settembre 2023 e, secondo indiscrezioni dell’ultima ora, l’ex Vippone non sarà più nel cast del programma. Possibile che la sua avventura al GF Vip 7 abbia contribuito alla cacciata dalla trasmissione?

A lanciare l’indiscrezione su Donnamaria fuori da Forum è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza. Via social, ha fatto sapere:

“Forum decide di non confermare Edoardo Donnamaria aprendo così le porte ad altri aspiranti ‘Bilancieri’”.

Per il momento, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi non ha commentato la sua cacciata dal programma Mediaset.

Donnamaria fuori da Forum per colpa del GF Vip?

Edoardo era nel cast di Forum dal 2017, dopo che si era laureato in Giurisprudenza. Al momento, non conosciamo i motivi per cui sia stato fatto fuori dal programma di Barbara Palombelli. Alla luce della rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi, però, una domanda sorge spontanea: possibile che la sua cacciata sia da ricollegare al GF Vip? Ai posteri l’ardua sentenza.