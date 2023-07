Dopo la rottura da Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria si è buttato anima e corpo nella musica. Nelle ultime ore, una domanda sempre più insistente sta tenendo banco tra i fan: possibile che parteciperà ad Amici 2023?

Edoardo Donnamaria parteciperà ad Amici 2023? E’ questa la domanda più gettonata tra i fan dell’ex concorrente del GF Vip 7. Dopo la rottura da Antonella Fiordelisi, il ragazzo si sta dedicando alla musica. Negli ultimi giorni è uscito con il secondo singolo intitolato Piccolo sole e ha intenzione di cavalcare l’onda del successo. Possibile, quindi, che possa diventare concorrente del talent di Maria De Filippi?

A raccontare la verità su Edoardo Donnamaria ad Amici 2023 è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza. Tramite il suo profilo Instagram, ha esclamato:

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi non parteciperà ad Amici. Venza ha smentito il chiacchiericcio, sottolineando che si tratta solo di una fantasia dei fan.

Edoardo non ha commentato il gossip sulla sua partecipazione ad Amici 2023, ma ci ha tenuto a parlare con i fan della rottura da Antonella. Ha dichiarato:

“Mi dispiace per come sono andate le cose. La privacy non c’entra nulla e l’ho spiegato più volte. Ho deciso io di non comparire più con Antonella sui social, perché credo non riesca a distinguerli dalla vita reale. Li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo sono la dimostrazione lampante. Non racconterò fatti privati, perché sput**nare delle situazioni personali e darle in pasto a gentaglia non fa parte del mio carattere. Antonella sta male e ha bisogno di persone vicino che le vogliono bene e che la consiglino bene. […] Cercate di starle vicino voi, che per lei siete importanti”.