L’evento chiave per questa iniziativa di reclutamento è il salone di orientamento “You&Me”, organizzato da LVMH presso la prestigiosa Fondazione Made in Cloister, a Napoli.

Duemila richieste di partecipazione alla tappa napoletana di You&Me di Louis Vuitton

Il noto marchio prosegue la campagna di assunzioni in Italia: cerca almeno 2.500 lavoratori entro la fine del prossimo anno.

E’ la prima volta di Lvmh a Napoli in una location simbolica come la Fondazione Made in Cloister, nella zona di Porta Capuana: creata nel 2012 da Rosalba Impronta con il marito Davide De Blasio, è parte di un progetto di riqualificazione dell’intera area che punta a creare opportunità di sviluppo sostenibile per giovani disoccupati e famiglie disagiate attraverso l’utilizzo di diverse forme di arte, artigianato e gastronomia.

La disoccupazione a Napoli e le assunzioni di Louis Vuitton

L’iniziativa, estesa non a caso quest’anno anche al Sud e a Napoli, capitale della disoccupazione under 35, oltre alle riconfermate Firenze e Padova.

L’evento permette ai partecipanti di conoscere tutte le opportunità di formazione gratuite e lavorative negli ambiti della Creazione, dell’Artigianato e della Customer Experience in Italia all’interno del Gruppo.

L’Ingesso è libero e alla fine del percorso ci sarà anche la possibilità di consegnare i curriculum, di valutare le offerte di lavoro, di svolgere colloqui con le risorse umane delle varie maison presenti.