Spuntano alcuni retroscena sulla rottura tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Pare che l’ex Vippona abbia fatto di tutto per tornare insieme all’ex volto di Forum, ma che lui si sia ripiccato per la diretta social di lei.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: i retroscena sulla rottura

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non sono più una coppia e, per il dispiacere dei fan, non torneranno insieme. Nelle ultime ore sono spuntati alcuni retroscena sulla rottura. A svelarli è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che, in un certo senso, ha preso le difese dell’ex schermitrice.

L’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano

Deianira, via Instagram, ha parlato della vacanza che Antonella ha proposto ad Edoardo ricevendo un rifiuto netto. Ha dichiarato:

“A Filicudi fino all’ultimo voleva andarci Antonella ma ha trovato un muro, un NO! Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano ma ha trovato sempre un muro un NO! La risposta è stata: ‘Non torno con te perché non perdono il video in diretta’. Datevi voi una risposta”.

Edoardo Donnamaria: muro con Antonella Fiordelisi

La Marzano ha sottolineato che Antonella voleva tornare con Edoardo, ma lui ha alzato un muro. L’aspirante cantante ha addirittura rifiutato di trascorrere insieme le vacanze già programmate e qualsiasi altra proposta proveniente da lei. Deianira ha concluso: