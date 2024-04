Dopo mesi e mesi di tensioni, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati pizzicati insieme. Neanche a dirlo, i fan sono subito tornati a sperare in un ritorno di fiamma. Cosa c’è tra loro?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme

A distanza di quattro mesi dalle accuse di tradimento che Belen Rodriguez ha fatto a Stefano De Martino a Domenica In, i due sono stati pizzicati insieme. Il settimanale Gente li ha paparazzati a Milano, con il figlio Santiago. I fan, neanche a dirlo, sognano già un ritorno di fiamma.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: ritorno di fiamma?

Dalle immagini pubblicati sul settimanale Gente, si nota che il rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornato sereno. I due, in compagnia di Santiago che il prossimo 9 aprile compirà 11 anni, ridono e sembrano aver ritrovato la complicità. Possibile che ci sia in ballo un ritorno di fiamma? E’ assai improbabile, almeno per ora.

Belen e Stefano insieme per il bene di Santiago

Il settimanale Gente ha immortalato Belen che entra a casa di Stefano e esce dopo un’ora insieme a lui per andare a prendere Santiago a scuola. Anche se le foto potrebbero far pensare ad un ritorno di fiamma, i beninformati sostengono che i due ex siano tornati ad avere un rapporto civile solo per il bene di Santi.