Stefano De Martino dopo l'intervista di Belen a Domenica In: "Era furioso"

Secondo indiscrezioni Stefano De Martino sarebbe stato a dir poco furioso per l’intervista rilasciata da Belen Rodriguez a Domenica In.

Stefano De Martino: l’intervista di Belen a Domenica In

Stefano De Martino ha replicato a Che Tempo Che Fa in merito a quanto affermato su di lui dalla sua ex moglie, Belen Rodriguez, che a Domenica In ha confessato per la prima volta di aver subito numerosi tradimenti da parte del ballerino e padre di suo figlio Santiago. Secondo i rumors in circolazione, il conduttore tv sarebbe stato a dir poco furioso per quanto affermato dalla sua ex moglie “proprio ora che lui si stava allontanando dal gossip”. Sarà vero?

Negli ultimi mesi Stefano De Martino è stato avvistato in compagnia di una ragazza di nome Martina, sua presunta nuova fiamma. Il ballerino ha sempre preferito non pronunciarsi in merito all’addio a Belen Rodriguez, ma ha fatto sapere che, a suo avviso, esisterebbero “due verità” in merito alla loro separazione. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Al momento, a quanto pare, Belen Rodriguez avrebbe ritrovato la serenità tra le braccia di Elio Lorenzoni, con cui sarebbe intenzionata a convolare a nozze.