Stefano De Martino è tornato a parlare della ex moglie Belen Rodriguez, svelando qualche retroscena sulla loro rottura. L’ex ballerino ha ammesso che il loro rapporto non è dei migliori.

Stefano De Martino: i retroscena sulla fine del rapporto con Belen

Stefano De Martino è tornato a parlare della sua ex moglie Belen Rodriguez e del loro rapporto, dopo che la showgirl argentina lo ha accusato pubblicamente di diversi tradimenti. Questa versione dei fatti non è mai stata confermata dall’ex ballerino. Nonostante questo, De Martino ha ammesso che il suo rapporto con Belen Rodriguez ad oggi non è dei migliori. I due condividono solo ciò che riguarda il figlio Santiago, che ha 11 anni.

Stefano De Martino su Belen Rodriguez: “Siamo in zoom out”

Stefano De Martino, al Messaggero, ha confessato che i rapporti con la sua ex moglie sono peggiorati. “Siamo in zoom out. Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri” ha dichiarato. Ad oggi il conduttore sembra essere single, anche se bisogna sottolineare che è davvero molto riservato. Anche Belen Rodriguez è tornata single dopo la breve relazione con Elio Lorenzoni.