Buone notizie per i fan di Stefano De Martino: il conduttore napoletano torna in tv. Ancora qualche settimana di attesa, poi l’ex marito di Belen Rodriguez riprenderà in mano le redini di uno dei suoi programmi più amati dal grande pubblico.

Stefano De Martino torna in tv

Stefano De Martino torna in tv con il suo programma Stasera tutto è possibile. Ad annunciarlo è sato il giornalista Giuseppe Candela, che ha aggiornato i fan sui palinsesti Rai dei prossimi mesi. L’ex marito di Belen Rodriguez riprenderà in mano le redini del suo show a breve: ancora qualche settimana di attesa e poi i telespettatori potranno assistere ad una nuova e scoppiettante stagione del suo salottino.

Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino: data d’inizio

Stando a quanto anticipato dal giornalista Giuseppe Candela, Stefano De Martino tornerà in tv, su Rai2, il prossimo 18 marzo. In totale dovrebbero essere 9/10 puntate, con la data finale fissata per il 13 maggio. Un bel bottino per l’ex marito di Belen. che anno dopo anno rende più solida la sua carriera.

Gli altri programmi pronti al ritorno in Rai

Non solo Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile, sono altri i programmi che tornano in onda. VivaRai2 di Fiorello termina il 10 maggio, mentre Belve di Francesca Fagnani debutta il 2 aprile. Piero Chiambretti, invece, esordisce il 7 maggio su Rai3.