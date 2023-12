Stefano De Martino ha uno psicanalista che lo segue da più di due anni. Ha confessato che la terapia lo sta aiutando tantissimo, specialmente a trovare un equilibrio. Si riferisce anche al suo matrimonio finito con Belen Rodriguez?

Stefano De Martino: uno psicanalista lo segue da due anni

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Stefano De Martino ha fatto una confidenza intima. Il conduttore napoletano va in terapia da oltre due anni ed è fiero dei cambiamenti che ha apportato alla sua vita. Lo psicanalista lo ha aiutato a trovare un equilibrio e adesso non sarebbe più in grado di rinunciare alle sedute.

La confessione di Stefano De Martino

Stefano De Martino ha raccontato:

“Il mio stato mentale attuale? Dovremmo chiederlo al mio psicanalista che mi segue sempre e mi dà una grande mano settimanalmente. Cerco di essere centrato e devo dire che l’analisi aiuta tantissimo, ho trovato un equilibrio. Io sono in analisi da oltre due anni, non so come ho fatto a sopravvivere prima senza questo supporto”.

Stefano De Martino: un’ora a settimana dallo psicanalista

De Martino ha concluso:

“Per me è inimmaginabile ora non dedicarmi un’ora a settimana a chiedermi come sto”.

Il percorso che sta facendo con lo psicanalista lo sta aiutando molto e, anche se il conduttore napoletano non ha fatto alcun riferimento a Belen, immaginiamo che gli sia servito anche ad affrontare la fine del suo matrimonio.