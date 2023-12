Stefano De Martino, reduce dalla (ennesima) rottura con Belen Rodriguez, cambia casa: dove vive oggi l’ex ballerino di Amici?

Stefano De Martino cambia casa, le foto sui social

Dopo Belen, che ha recentemente cambiato abitazione, anche il conduttore ha deciso di cambiare appartamento dopo la fine della loro relazione. La showgirl argentina ha deciso di lasciare la casa in cui era tornata a vivere proprio con l’ex marito alla fine del 2019 e ha deciso di spostarsi in un attico nel centro di Milano. Ma De Martino non è stato da meno, come dimostrano i recenti della sua nuova dimora condiviso sui social proprio da diretto interessato.

Il conduttore, proprio come Belen, è rimasto a Milano e si è da poco trasferito nella sua abitazione, finalmente pronta. Per realizzare l’appartamento, l’ex ballerino si è affidato all’amico designer Vincenzo Sabatino e all’architetto Domenico Iovine.

La reazione degli utenti

Sui social, De Marino ha mostrato degli scatti di alcune stanze della casa. I followers del conduttore hanno potuto così osservare il salone con parquet, pareti bianche e soffitto con angeli in bassorilievo. Al centro della sala è presente un divano viola della ditta Biosofa dal valore di 10.000 euro.

Nelle stanze dominano perlopiù i contrasti. Nella camera de letto, appare un letto di velluto blu con lenzuola bianche. In cucina, si vedono decorazioni in oro che si affiancano al bianco e al grigio degli arredi.

Sul web, non tutti gli utenti hanno apprezzato le scelte di design e le tonalità scelte da De Martino. “Colori che non stanno un granché tutti insieme”, ha scritto qualcuno. “Una casa senza amore è una casa vuota… può essere pure un castello”, ha ironizzato invece qualcun altro.