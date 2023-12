Fiorello lancia una frecciatina a De Martino: "Non dovevi tradire Belen"

Fiorello lancia una frecciatina a De Martino: "Non dovevi tradire Belen"

Fiorello lancia una frecciatina a Stefano De Martino: non doveva tradire Belen Rodriguez.

Le interviste di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, rispettivamente a Domenica In e Che tempo che fa, continuano a far discutere. Tra le tante persone che si sono espresse in merito c’è anche Fiorello, che ha lanciato una frecciatina al conduttore napoletano.

Fiorello lancia una frecciatina a De Martino su Belen

Ospite di Che Tempo che fa sul Nove, Stefano De Martino ha replicato all’intervista rilasciata da Belen Rodriguez a Domenica In. Il conduttore napoletano si è limitato ad ammettere che non vuole svelare la sua verità sulla fine del matrimonio perché vuole ancora molto bene alla madre di suo figlio Santiago. Nello specifico, ha dichiarato:

“Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità semplicemente perché ho dei motivi. Due dei quali sono il bene che c’è stato, perché io le voglio ancora davvero molto bene, e il secondo che è il più importante, che è che Belen è la madre di mio figlio. Per me è questa la cosa fondamentale”.

Fiorello, nel corso di VivaRai2, non ha potuto evitare di trattare l’argomento più caldo della giornata.

Fiorello pro Belen asfalta De Martino

La prima frecciatina di Fiorello a De Martino è chiaramente pro Belen:

“È arrivata un’ultima ora: Stefano De Martino va alle poste per pagare una multa e copula con tre donne in contemporanea. (…) Stefano De Martino si ferma al semaforo rosso e si accoppia con la donna affianco”.

De Martino non doveva tradire Belen: parola di Fiorello

Fiorello, non contento, ha asfaltato De Martino:

“Beh, se è la mamma di tuo figlio allora non la dovevi tradire”.

Al momento, né Stefano e né tantomeno Belen hanno replicato allo showman siciliano.