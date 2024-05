Amici sta per concludersi, ma un flirt sembra essere venuto a galla proprio ora, ad un passo dalla finale. Secondo i fan più attenti, tra Sarah Toscano e Holden c’è del tenere e ci sono anche le “prove”.

Amici: Sarah e Holden hanno un flirt?

Sabato 18 maggio 2024 va in onda su Canale 5 la finale di Amici di Maria De Filippi. Stando a quanto sostengono i fan più attenti, proprio ad un passo dall’ultima puntata due allievi hanno iniziato un flirt. Stiamo parlando di Sarah Toscano e Holden.

Amici, Sarah e Holden hanno un flirt: le prove

Oltre a sguardi, provocazioni e battutine, altri dettagli confermerebbero un flirt tra Sarah e Holden. Secondo i fan di Amici, è stato proprio il cantante a commettere una gaffe e a svelare così il suo segreto. Prima della semifinale, durante il gioco della ‘Tavola della verità’, è stato chiesto a Holden di elencare i pregi dei suoi compagni. Si è espresso su tutti, ma a Sarah ha dedicato qualche parola in più:

“Dustin ottimo ballerino e brava persona, dire un difetto è difficile. Di Petit mi piace che prende la vita con leggerezza, mi piace il suo carattere. Marisol ottima persona e ballerina, difetti non li dico. Mida ammiro la tua determinazione. Saretta ti ammiro tanto, per l’età che hai penso che tu sia maturata tantissimo. Il tuo pregio? La persona e l’evoluzione che hai avuto all’interno di questo programma sia personale che artistica e questo vale tantissimo“.

Amici: il flirt tra Sarah e Holden approvato dai familiari

Inoltre, quando uno degli autori di Amici ha chiesto ad Holden cosa vorrebbe avere di Sarah, il ragazzo è apparso imbarazzato. Non ha risposto, ma si è limitato a fare un occhiolino. Ciliegina sulla torta: i parenti dei due cantanti piazzano like a tutti i post social che parlano di loro come coppia.