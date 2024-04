Quirinale: Letizia Galletti, canta che ti passa, insieme per ripartire dopo l'alluvione**

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Durante i giorni successivi allo straripamento dei fiumi, al Palabanca di Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, hanno trovato rifugio numerose persone che non potevano rientrare nelle proprie abitazioni. Qui tante ragazze e ragazzi hanno cercato di dare conforto e ass...

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Durante i giorni successivi allo straripamento dei fiumi, al Palabanca di Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, hanno trovato rifugio numerose persone che non potevano rientrare nelle proprie abitazioni. Qui tante ragazze e ragazzi hanno cercato di dare conforto e assistenza a quanti erano stati maggiormente colpiti. Letizia Galletti, 19 anni, nuovo Alfiere della Repubblica, era tra questi giovani, che facevano compagnia ai più anziani e che giocavano con i bambini. Letizia ha organizzato anche momenti di canto serale e con le sue canzoni ha contribuito a diffondere un clima di solidarietà e uno spirito di ripartenza. Alcuni anziani hanno persino espresso il desiderio di non rientrare subito a casa per poter continuare a vivere in quel contesto così familiare.