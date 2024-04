Dopo l’intervista di Fedez a Belve, Francesca Fagnani ha rotto il silenzio. La conduttrice ha elogiato Federico Lucia, sottolineando la sua “forte libertà psicologica”.

L’intervista di Fedez a Belve è stato un successo, anche per quel che riguarda gli ascolti. La conduttrice Francesca Fagnani, raggiunta dal settimanale Oggi, ha commentato il tanto atteso face to face con Federico Lucia. Ne ha elogiato la “forte libertà psicologica“, sottolineando di averlo trovato padrone del suo “pensiero”.

Parlando dell’intervista di Fedez a Belve, Francesca Fagnani ha dichiarato:

“E’ stata un’intervista lunghissima, un ritratto per ricostruire tutto il suo percorso, anche prima di Chiara (Ferragni, ndr). Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero . Dà la sensazione di essere in una fase di recupero del se stesso delle origini, sembra in un momento di libertà psicologica molto forte. E la libertà, quando la ritrovi, è sempre inebriante”.

La conduttrice di Belve ha aggiunto:

“Nelle interviste ci sono persone che ti permettono di toccarle in profondità e altre che ti lasciano in superficie. Federico si è mostrato a fondo perché è uno in grado di analizzarsi, guardarsi dall’esterno con una certa obiettività. Non è da tutti”.