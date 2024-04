Adriano Celentano ha visto l’intervista di Fedez a Belve e si è complimentato con lui. Il Molleggiato, però, ha tirato in ballo anche Chiara Ferragni.

Celentano si complimenta con Fedez per l’intervista a Belve

L’intervista di Fedez a Belve è stata seguitissima, tanto che Francesca Fagnani ha registrato il record di ascolti. A complimentarsi con Federico Lucia per come ha gestito la situazione anche Adriano Celentano, che ha tirato in ballo anche Chiara Ferragni.

Cosa ha scritto Celentano a Fedez dopo Belve?

Tramite il suo profilo Instagram, Celentano ha scritto:

“Ciao Fedez. Mi sei piaciuto ieri sera, sei stato forte. Un abbraccio e un bacio alla tua Chiara”.

Adriano si è complimentato per l’intervista a Belve, ma non ha dimenticato di mandare un saluto alla Ferragni.

La reazione dei fan ai complimenti di Celentano a Fedez

Celentano non ha solo dimostrato vicinanza a Fedez, ma ha voluto anche lanciare un saluto a Chiara, come a sottolineare la sua speranza in un loro ritorno di fiamma. Forse è proprio per questo che le sue parole sono piaciute ai fan. Tra i tanti commenti si legge: “Sei sempre stato e continui ad essere una grande persona, hai tutto capito come sempre. Spero di rivederti presto in televisione“, oppure “Io volevo nascere nel 58 e sposarti. Lo dico a tutti da quando ero bambina ed è giusto che tu lo sappia. Sei una persona meravigliosa“.