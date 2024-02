Adriano Celentano è tornato a comunicare con i fan tramite il suo profilo Instagram. Il Molleggiato, che frequenta poco il mondo virtuale, ha voluto condividere una profezia che lui stesso ha lanciato 52 anni fa: “Non respiro più”.

Adriano Celentano profetico: cantava “Non respiro più” 52 anni fa

Negli ultimi giorni, la città di Milano e in generale tutta la pianura Padana sono finiti al centro dell’attenzione per via dell’inquinamento. L’aria del capoluogo lombardo si è fatta irrespirabile e l’allarme è ai massimi storici. Eppure, molte persone sembrano non accorgersene. Tra loro non c’è Adriano Celentano, che aveva profetizzato questa situazione 52 anni fa.

Adriano Celentano e la sua Un albero di trenta piani

Tramite il suo profilo Instagram, Adriano Celentano ha condiviso alcune strofe della sua canzone Un albero di trenta piani. Il brano è uscito nel lontano 1972, ma descrive la condizione attuale di Milano. Il Molleggiato, in versione veggente, ha ricevuto la standing ovation dei fan.

Il testo di Un albero di trenta piani

Di seguito, il testo integrale della canzone Un albero di trenta piani di Adriano Celentano:

Per la tua mania

Di vivere

In una città

Guarda bene come c’ha

Conciati

La metropoli

Belli come noi

Ben pochi sai

Ce n’erano

E dicevano

Quelli vengono dalla campagna

Ma ridevano

Si spanciavano

Già sapevano

Che saremmo ben presto anche noi diventati

Come loro

Tutti grigi

Come grattacieli con la faccia di cera

Con la faccia di cera

È la legge di questa atmosfera

Che sfuggire non puoi

Fino a quando tu vivi in città

Nuda sulla pianta

Prendevi

Il sole con me

E cantavano per noi

Sui rami le allodole

Ora invece qui

Nella città

I motori

Delle macchine

Già ci cantano la marcia funebre

E le fabbriche

Ci profumano anche l’aria

Colorandoci il cielo di nero che odora di morte

Ma il Comune

Dice che però la città è moderna

Non ci devi far caso

Se il cemento ti chiude anche il naso

La nevrosi è di moda

Chi non l’ha ripudiato sarà

Ahia non respiro più

Mi sento

Che soffoco un po’

Sento il fiato che va giù

Va giù e non viene su

Vedo solo che

Qualcosa sta

Nascendo

Forse è un albero

Sì è un albero

Di trenta piani.