Damiano David, generalmente indifferente a quanto dicono di lui, ha perso la pazienza sui social. Il cantante dei Maneskin si è scagliato contro una fan per la diffusione di una foto fake e ha tirato in ballo l’avvocato.

Damiano David infuriato per una foto fake si appella all’avvocato

Su Twitter circola una foto di Damiano David che, a quanto pare, è fake. Una ragazza di nome Cristina l’ha condivisa aggiungendo il suo pensiero: “Questo ragazzino è etero e cis-gender (perdonatemi la parola orrenda). Perché finge di essere quello che non è? Per pompare una carriera artistica altrimenti mediocre? Questa pagliacciata non offende i veri trans-gender?“. Damiano non l’ha presa bene e ha risposto tirando in ballo il suo avvocato.

La furia di Damiano David

Damiano David, dopo aver visto la foto fake, ha replicato direttamente a Cristina. Si legge:

“Ciao Cristina. Mi chiedevo se sapesse che la foto da lei divulgata è un fake e che lei lo sta usando in modo denigratorio. Vuole una opinione del mio avvocato? Se cambia idea può contattarmi su Instagram“.

Damiano David sguinzaglia l’avvocato

In un primo momento, Cristina ha avuto qualche dubbio sulla veridicità del profilo di Damiano, poi si è giustificata in modo strano:

“Questa è una foto che gira su X! Non sono stata io a diffonderla. Chi ha creato e diffuso la foto falsa di Damiano David in biancheria femminile ha ovviamente vilipeso la mascolinità del cantante, che giustamente si è risentito. Ha tutta la mia solidarietà e chiedo scusa per non essermi accorta del falso e averlo condiviso”.

A questo punto, David ha perso del tutto la pazienza:

“Io ci ho provato ad essere carino. Controlli la mail ci sentiamo presto“.

