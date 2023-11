Damiano David esce allo scoperto: lui e Dove Cameron stanno insieme

Damiano David è stato avvistato in atteggiamenti intimi con l'attrice Dove Cameron.

Ad alcuni mesi di distanza dal suo addio a Giorgia Soleri e dal suo bacio a Martina Taglienti (amica per cui sembra abbia sempre avuto un debole) il frontman dei Maneskin, Damiano David, è stato avvistato a Sydney mentre baciava teneramente la star della Disney Dove Cameron. Secondo Chi tra i due sarebbe sbocciato un nuovo amore, e in tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più sulla coppia.

Damiano David ha sempre cercato di mantenere il riserbo per quanto riguarda la sua vita privata e si è deciso ad uscire allo scoperto con Giorgia Soleri solo dopo molti anni di liaison. La presenza dell’attivista e modella è stata fondamentale per il cantante e infatti lo stesso Damiano ha ribadito il suo rapporto di assoluta stima e di affetto nei suoi confronti.

In tanti si chiedono se lui e Dove Cameron si decideranno a uscire allo scoperto o se continueranno a vivere la loro liaison tenendola al riparo da occhi indiscreti. Dove Cameron ha alle spalle la storia con il collega Ryan McCartan, con cui è stata fidanzata ufficialmente per un periodo, e poi con Thomas Doherty.