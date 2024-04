Almeno 25 morti in un drammatico incidente stradale in Perù

Almeno 25 morti in un drammatico incidente stradale in Perù

Cajamarca,, 30 apr. (askanews) - Almeno 25 persone sono morte e più di una dozzina sono rimaste ferite in un drammatico incidente stradale in Perù. Un autobus è precipitato in un burrone provenendo da una strada di montagna nel nord del paese. L'incidente è avvenuto domenica sera su una strada ...