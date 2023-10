La sfera sentimentale di Damiano dei Maneskin fa quasi più notizia della sua musica: il cantante è stato paparazzato nella notte in un locale californiano in compagnia di Dove Cameron

Non solo musica. Damiano dei Maneskin è da tempo nel mirino del gossip per le sue frequentazioni. Ultimamente sembra sia stato paparazzato in una festa esclusiva a Los Angeles in compagnia di quella che con ogni probabilità potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Paparazzato in un privé in compagnia di Dove Cameron

Drink, divenetti e luci soffuse. Complici qualche ballo e più di un brindisi, tra il frontman dei Maneskin e Dove Cameron – proprio lei! – scatta qualche bacio, uno dei quali immortalato da un video indiscreto. Tutto questo nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 ottobre, in un locale di Los Angeles dove Damiano è ormai di casa. Il cantante romano sembra quindi avere una nuova fiamma: al momento la notizia non è stata confermata dai diretti interessati, ma da alcune indiscrezioni si apprende di una frequentazione che potrebbe andare avanti già da qualche settimana.

Che fine ha fatto Giorgia Soleri?

La coppia formata dal cantante e Giorgia Soleri è stata tra le più amate (e non) dal pubblico e la loro rottura è stata altrettanto seguita. Ora come allora, Damiano non ama parlare della sua vita personale davanti ai riflettori. Per ora nessun commento sulla nuova (presunta) fidanzata. Chissà che non arrivi presto.