Orietta Berti è una delle cantanti più rappresentative del panorama musicale italiano e, soprattutto negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un suo spazio anche sul piccolo schermo. Uno dei suoi tratti distintivi più caratteristici è senza ombra di dubbio la sua capigliatura corta dalla tonalità rosso fuoco che, unita ai suoi abiti coloratissimi, le dona sempre una grande energia. Non tutti sanno che durante eventi, programmi televisioni e altre occasioni pubbliche l’usignolo di Cavriago indossa una parrucca, anziché mostrare la sua capigliatura al naturale.

Orietta Berti, immortalata in una foto senza parrucca: perché la cantante la indossa?

La cantante è stata ripresa in uno scatto mentre era senza parrucca, un momento questo di privacy arrivato in un momento inaspettato. Orietta Berti ha scelto di utilizzare la parrucca anziché acconciare i suoi capelli per proteggerli dall’eccessivo utilizzo di prodotti per capelli che metterebbero a dura prova, oltre che la salute del cuoio capelluto, anche dell’epidermide, senza contare che si tratta di una soluzione immediata e veloce, che le permetterebbe di apparire in pubblico senza un capello fuori posto.

Quante parrucche possiede Orietta Berti?

Arriviamo ad una domanda che in molti si saranno fatti: ma quante parrucche possiede Orietta Berti? L’usignolo di Cavriago ne possiederebbe circa una novantina e a rivelarlo è stata la stessa cantante. Qualche tempo fa, nel corso di una puntata del Gf Vip, Orietta Berti aveva spiegato a tale proposito di averne per l’appunto “novanta, ma la metà le ho lasciate a Los Angeles perché me le metto quando sono là, perché là fan sempre le feste. Poi là i miei amici sono tutti gay, quindi i gay fanno sempre le feste”.