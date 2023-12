Damiano David non esclude una carriera solista: le parole

Damiano David dei Maneskin ha rotto il silenzio sulla sua carriera e ha confessato di non escludere un giorno d’intraprendere la carriera solista.

Damiano David: la carriera solista

Con i Maneskin, Damiano David è diventato una star di fama internazionale e di recente ha partecipato come solista ad una collaborazione con la cantante Anitta per la realizzazione del suo nuovo brano, Mil Veces. Intervistato in merito alla possibilità di intraprendere un giorno una carriera solista, il cantante ha dichiarato:

“Perché no? Penso che potrebbe essere una cosa molto positiva, come anche completamente distruttiva. In ogni caso, quello che conta è la band, essere in armonia tra di noi, perché è grazie a loro se oggi ho quello che ho”, e ancora: “I Måneskin sono le mie fondamenta, sono da dove vengo e dove sono cresciuto come artista. Soprattutto, però, sono tre persone che mi hanno sempre supportato, e che sono stati letteralmente dietro di me sul palco. La band è un po’ come uno scudo, per me. Se sbaglio, se inciampo, ci saranno loro a salvarmi. Se inciampano loro, ci sono io a tirarli su. Quindi pensare che un giorno potrei avere un progetto solista è una cosa che… be’, che mi spaventa parecchio. Solista significa anche essere da soli”. Sui social in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se il cantante tornerà a rompere il silenzio in merito alla questione.