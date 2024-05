Europee: C.De Luca ancora in ospedale, lunedì approfondimento medico

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Cateno De Luca continua ad essere ricoverato presso il Policlinico di Messina per una polmonite acuta". Si legge in una nota in cui si spiega che per "lunedì è previsto un ulteriore approfondimento medico durante il quale saranno rifatti tutti...

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – "Cateno De Luca continua ad essere ricoverato presso il Policlinico di Messina per una polmonite acuta". Si legge in una nota in cui si spiega che per "lunedì è previsto un ulteriore approfondimento medico durante il quale saranno rifatti tutti gli accertamenti necessari per determinare la durata residua del trattamento antibiotico da somministrare in ospedale".

"Si conferma, inoltre, il periodo di riabilitazione domiciliare che impedirà a Cateno De Luca di poter viaggiare. De Luca esprime grande rammarico per non poter essere presente agli eventi che coinvolgono la comunità di Libertà oggi e domani, a Taormina e Fiumedinisi. Tuttavia, con un forte senso di responsabilità verso la sua famiglia e il partito che guida, De Luca osserverà scrupolosamente le prescrizioni mediche".