Le due conduttrici si sono incrociate quando alla Isoardi è stata affidata La Prova del Cuoco. A parlare dell’accaduto è stata la stessa Clerici in diverse interviste e anche nel corso della puntata di Belve: arrivata la risposta della Isoardi

Tra le due, nonostante le frecciatine reciproche nelle interviste degli scorsi anni, sembra che non ci siano mai stati litigi: Antonella, infatti, affida la responsabilità di quel torto alla Rai e ai vertici, che al tempo avevano scelto di cambiare la conduttrice de La Prova del Cuoco.

«Sicuramente mi ha fatto soffrire Elisa Isoardi ma non per colpa sua, poveretta, perché lei era una giovane ragazza a cui hanno affidato un programma come ‘La Prova del Cuoco’, chi avrebbe detto di no? Nessuno».