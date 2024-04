Clamorosa doppia gaffe su Beautiful da parte di Mediaset Infinity. La trama della soap che va in onda su Canale 5 dagli anni Ottanta ha visto la “fuga di Sheila” diventare la “f*ga di Sheila“.

Beautiful: Mediaset fa una gaffe clamorosa sulla trama

Quanti hanno fatto accesso a Mediaset Infinity nella giornata del 24 aprile per gustare una puntata di Beautiful si sono ritrovati davanti ad una doppia gaffe clamorosa. Dalla “fuga di Sheila” si è finiti a ‘parlare’ dell’organo sessuale della protagonista.

Beautiful: la “fuga di Sheila” diventa la “f*ga di Sheila”

La gaffe, clamorosa visto che parliamo di un colosso come Mediaset, non è passata inosservata. tra i fan di Beautiful. La “fuga di Sheila” si è trasformata nella “f*ga di Sheila” e i social si sono riempiti di commenti esilaranti. Lo scivolone, però, è doppio.

Beautiful: la gaffe di Mediaset è doppia

Mediaset, però, non si è limitata a trasformare la fuga in “f*ga”. Oltre a questa gaffe, ne ha commessa un’altra. La trama, infatti, recita: “Finn e Sheila sono preoccupati per la f**a di Sheila“. In sostanza, hanno sostituito Sheila con Steffy, rendendo senza senso la frase. Come mai nessuno si è reso conto dell’errore fino a quando i fan non hanno invaso i social?