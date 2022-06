Lory Del Santo delusa da Marco Cucolo: “Abbiamo litigato, non lo perdonerò”

Lory Del Santo delusa da Marco Cucolo: dopo nove anni sono arrivati al capolinea?

Lory del Santo ha ammesso che farà difficoltà a perdonare il fidanzato Marco Cucolo, al suo fianco da nove anni. Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, la showgirl sta mettendo in dubbio molti aspetti della sua vita privata.

Intervistata da SupeGuidaTv, Lory Del Santo ha parlato della sua avventura all’Isola dei Famosi 2022. A parte le varie discussioni con i naufraghi, ad averla delusa maggiormente è stato il fidanzato Marco Cucolo. I due sono una coppia da nove anni e la showgirl non ha accettato vedere il compagno vicino a quanti la offendevano. Lory, senza troppi giri di parole, ha dichiarato:

Lory ha raccontato che dopo la sua eliminazione dall’Isola, Marco è stato costretto ad abbandonare per problemi di salute e si sono rivisti. Hanno litigato a lungo e lei ha lasciato l’Honduras senza salutarlo. La Del Santo ha dichiarato:

“Quando me lo sono trovato in camera abbiamo litigato molto. Dopo nove anni non puoi non sapere chi sono. Mi sono sentita ferita. Non riesco a giustificarlo. Nella mia vita non sono mai stata additata come una persona falsa e doppia. Non mi ha difeso da certe accuse. Non gliela posso far passare questa. Se non capisci determinate cose, allora non voglio condividere la mia vita con te. Non voglio condividere la mia vita con una persona che non mi comprende. Non mi ha mai tradito, non l’ho mai tradito in nove anni e vai ad allearti con il gruppo che mi ha insultato un attimo prima? Io gli ho detto che l’avrei lasciato. Me ne sono andata e non l’ho salutato”.