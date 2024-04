Maria protesi d'anca a 101 anni, in piedi a 36 ore dall'intervento

Milano 26 apr. (Adnkronos Salute) - E' arrivata in ospedale con una frattura del collo del femore, è stata operata per l'impianto di una protesi d'anca e a 36 ore dall'intervento era già in piedi. Segni particolari della paziente? Ha 101 anni. A raccontare la storia...

Milano 26 apr. (Adnkronos Salute) – E' arrivata in ospedale con una frattura del collo del femore, è stata operata per l'impianto di una protesi d'anca e a 36 ore dall'intervento era già in piedi. Segni particolari della paziente? Ha 101 anni. A raccontare la storia della signora Maria (nome di fantasia) è l'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, hinterland milanese, che ha seguito il caso. Per la donna un'operazione molto rapida, le cure di un team esperto e una ripresa in tempi record per una centenaria.

L'intervento, spiegano dalla struttura, è stato eseguito in urgenza e ha visto all'opera l'équipe di ortopedici e anestesisti guidati da Roberto Vanelli, direttore Ortopedia, e Angelo Pezzi, direttore Anestesia e Rianimazione del Bassini. "Un intervento di 45 minuti – riferisce Vanelli – di protesi all'anca per la sostituzione delle testa del femore in anestesia spinale". Intervento, aggiunge, "perfettamente riuscito, senza complicanze, grazie al lavoro di squadra e alla consolidata esperienza delle nostre équipe".

A sole 36 ore dall'intervento, dunque, la signora Maria ha mosso i primi passi in reparto, accompagnata dai fisioterapisti guidati da Elena Parolo, direttore Riabilitazione. "Una ripresa cosi precoce della deambulazione in pazienti grandi anziani – sottolinea Vanelli – dipende da diversi fattori tra cui il trattamento chirurgico tempestivo, una assistenza infermieristica fondamentale nei termini di assistenza generale, nursing specialistico e collaborazione con i fisioterapisti per la mobilizzazione precoce e il ruolo fondamentale degli anestesisti nella gestione del dolore".