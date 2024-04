Dopo aver partecipato al Grande Fratello, Massimiliano Varrese sogna di sbarcare in Honduras come naufrago dell’Isola dei Famosi. L’attore ha svelato ai fan come si comporterebbe nel reality honduregno.

Massimiliano Varrese si candida per l’Isola dei Famosi

Tramite il suo profilo Instagram, Massimiliano Varrese ha confessato che parteciperebbe volentieri all’Isola dei Famosi. Rispetto al Grande Fratello, il reality honduregno è più nelle sue corde perché gli consentirebbe di vivere h24 a contatto con la natura. Poi, se non dovesse andare d’accordo con gli altri concorrenti potrebbe sempre viversi l’esperienza in completa solitudine.

Le parole di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese ha dichiarato:

“Ho visto la prima puntata de L’Isola, ora non la sto seguendo, se non per vie traverse. Anche perché non ho tempo, mi dedico ai progetti che ho, anche adesso vedrò un nuovo corto di una produttrice con cui dovrò lavorare presto. Mi piacerebbe tanto partecipare e l’ho sempre detto. Cosa farei? Potrei stare bene, anche perché lì starei in contatto con la natura. Per me sarebbe molto più facile del Grande Fratello”.

Massimiliano Varrese: come si comporterebbe all’Isola dei Famosi?

Mentre al GF ha alimentato diverse polemiche, all’Isola dei Famosi Massimiliano Varrese si comporterebbe in modo diverso. Ha dichiarato: