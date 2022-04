Lory Del Santo, la vita sotto le lenzuola con Marco Cucolo: “Una grande alchimia”

Lory Del Santo ha confessato per la prima volta alcuni retroscena piccanti sulla sua vita sotto le lenzuola con Marco Cucolo.

Lory Del Santo: la confessione su Marco Cucolo

Lory Del Santo e Marco Cucolo stanno insieme da quasi 10 anni e la reazione tra i due è iniziata quando l’attore era poco più che ventenne. Oggi la Del Santo sembra aver trovato la serenità al suo fianco e per questo ha deciso di prendere parte insieme a lui all’Isola dei Famosi 2022. Agli altri naufraghi del programma l’attrice ha fatto alcune confessioni bollenti sul suo compagno e ha rivelato dei dettagli sulla loro vita sotto le lenzuola:

“Io e Marco abbiamo una grande alchimia ogni volta è come la prima volta, ma non succede ogni giorno”, ha confessato l’attrice, e ha aggiunto: “Ora non è che le contiamo quante volte..

Qua in Honduras non è mai successo, nel mare mai e poi mai, metti caso passa un pesciolino. Comunque Marco è molto ‘secsone’ non è affatto timido e ci sa fare, ci riesce sempre, anche se gli dici che hai mal di testa lui te lo fa passare in tre secondi. Anche con i pigiamoni e tutto, lui riesce sempre ad arrivare al punto, non demorde”.

Marco Cucolo all’Isola dei Famosi

Prima di approdare all’interno del reality show condotto da Ilary Blasi, Lory Del Santo ha confessato che il suo fidanzato non si sentisse affatto pronto ad affrontare un’esperienza del genere e in tanti si chiedono quali saranno le sorprese riservate alla coppia durante la partecipazione al reality show.