Novità nella carriera di Giacomo Urtis: il chirurgo dei Vip diventa attore. Ha superato un provino a Los Angeles e adesso deve prepararsi ad entrare nella parte. Il suo debutto al cinema è in un film molto particolare.

Giacomo Urtis diventa attore: l’indiscrezione

Stando a quanto rivelato dal giornalista Alberto Dandolo su Dagospia, Giacomo Urtis si sta preparando a diventare attore. Il chirurgo estetico, noto anche per aver partecipato ai reality più famosi della tv italiana e per la sua finta storia d’amore con Fabrizio Corona, ha superato un provino a Los Angeles e presto lo vedremo al cinema.

In quale film vedremo Giacomo Urtis?

Su Dagospia, si legge:

“Fermi tutti! Giacomino Urtis in piena fase di transizione ha superato a Los Angeles un duro provino per entrare nel cast di un film horror a sfondo erotico-mistico. Non c’è più religione! Ecco il video in cui annuncia, timidamente, a Dagospia le novità della sua seconda vita: ‘Come state? Ho una bellissima notizia da darvi, ve la dirò a voce, ciao a tutti’”.

Giacomo Urtis: le dichiarazioni sul suo aspetto

Giacomo Urtis debutterà come attore in un film assai particolare, un horror a sfondo “erotico-mistico“. Una domanda sorge spontanea: reciterà nei panni di uomo o di donna? Al momento, non è dato saperlo. In merito al suo aspetto, il chirurgo ha dichiarato: