Prosegue il percorso di transizione di Giacomo Urtis. Il chirurgo dei Vip ha raccontato che sta prendendo gli ormoni, ma ha sottolineato che, per il momento, non vuole cambiare sesso.

Giacomo Urtis, 45 candeline all’attivo, si è messo a nudo. Il chirurgo dei Vip ha parlato del percorso di transizione che sta facendo, sottolineando che si tratta di un momento molto delicato della sua vita. Sta prendendo gli ormoni, ma al momento non ha alcuna intenzione di fare l’intervento per cambiare sesso.

Urtis ha raccontato:

“Sto facendo un percorso di transizione. Se farò anche quell’operazione? Per il momento no, sono così. Però sto prendendo gli ormoni. Sto passando questo momento di transizione e voglio poter mettere un perizoma come lo mette un’altra dottoressa. Quanti interventi faccio? Magari ne faccio uno all’anno. L’altro giorno ho rifatto le labbra, ma cavolate. Per ora ne ho fatti circa 40. Il lato b l’ho rifatto, è la verità e lo ammetto. Ho fatto sei liposuzioni e mi rifarei il seno, ma lo voglio piccolo come quello di Martina Smeraldi”.