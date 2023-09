Giacomo Urtis, nonostante la smentita di Fabrizio Corona, continua a confermare le nozze con l’ex re dei paparazzi. Il chirurgo dei Vip ha parlato dei dettagli del matrimonio e ha sottolineato che sarà l’evento del secolo.

Giacomo Urtis conferma le nozze con Corona

Intervistato dal settimanale Nuovo, Giacomo Urtis ha parlato delle nozze con Fabrizio Corona. Anche se l’ex re dei paparazzi ha smentito la cosa, il chirurgo dei Vip continua a sostenere che il matrimonio si farà e sarà un evento “pazzesco“. Stando al suo racconto, ha ricevuto la proposta con una semplice telefonata:

“Mi ha chiamato e mi ha chiesto di sposarci. Io lì per lì ho risposto: ‘Si, vediamo…’ Ero sorpreso, sono sempre stato innamorato di lui e sono molto felice di questa bella novità”.

Urtis-Corona: saranno le nozze del secolo

Giacomo sostiene che Fabrizio abbia smentito la notizia delle nozze solo per scherzare. “Sarà il matrimonio del secolo“, ha sottolineato Urtis svelando che sarà una cerimonia molto particolare, che lascerà tutti con la bocca aperta. Ovviamente, il chirurgo spera che Corona non abbia architettato tutto per alimentare il gossip:

“Ci sono molti personaggi famosi che stanno insieme soltanto per business e perché funzionano come coppie. Per me voglio qualcosa di diverso”.

Urtis: come ha conquistato Corona?

Urtis ha spiegato anche come ha fatto a conquistare Corona che, ad oggi, è ancora felicemente fidanzato con Sara Barbieri. Ha dichiarato:

“Spesso indosso pantaloncini corti ed aderenti, quindi si nota. In discoteca quando mi rivolgono apprezzamenti, lui è orgoglioso, ma anche geloso”.

Le nozze si svolgeranno veramente? Ai più, le dichiarazioni di Giacomo e Fabrizio appaiono come semplice e inutile fuffa.