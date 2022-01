Giacomo Urtis su Fabrizio Corona: “È il mio uomo ideale”

In passato Giacomo Urtis ha dichiarato di considerare Fabrizio Corona il suo uomo ideale. Tutto quello che c'è da sapere.

Le dichiarazioni di Giacomo Urtis in merito a quanto capitato tra lui e Fabrizio Corona continuano a generare clamore e nelle ultime ore è emersa anche una dichiarazione del passato dove il chirurgo dei vip definiva l’ex Re dei paparazzi come il suo uomo ideale.

Giacomo Urtis: i sentimenti verso Fabrizio Corona

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona sono ottimi amici e, nelle ultime ore, complici alcune dichiarazioni del chirurgo dei vip si è sparsa la voce che tra i due esistesse qualcosa di più che una semplice amicizia. Già in passato, parlando di Fabrizio Corona, Urtis avrebbe affermato di considerarlo una sorta di “uomo ideale”.

“Provo per Fabrizio Corona un affetto immenso come se fosse un familiare o un fidanzato, da quando stava con Nina Moric io ero legato a lui, eravamo amici.

Innamorato? Sono innamorato della figura di Fabrizio, è il mio uomo ideale, è una persona che tutti potrebbero amare. Ci chiamiamo Tato / Tatino / Tatoski con tutte le desinenze… Se mi sono immaginato al posto delle sue fidanzate? Certo!”, ha dichiarato, e ancora:

“Ho sofferto tantissimo quando è successo tutto il casino della galera, mi mancava tantissimo, mi mancava… In galera aveva bisogno di cure dermatologiche ed io avevo il permesso di andare. Quando andavo era sempre un’emozione vederlo, era come vedere una persona che non avevi mai lasciato.

Invece, quando tornavo a casa e lo vedevo andare via mi venivano gli occhi lucidi, è una forma di amore”.

Giacomo Urtis: l’orientamento

Per quanto riguarda il suo orientamento lo stesso Giacomo Urtis ha messo in chiaro di essere attratto sia dagli uomini che dalle donne. “Ho avuto una storia con una donna per 13 anni, poi qualche parentesi con uomini. Mi definisco bisessuale. Il Ken Umano? Ci sono stati dei baci, ma siamo amici“, ha ammesso.

Giacomo Urtis: la risposta di Fabrizio Corona

Dopo che Urtis ha lanciato lo scoop nella casa del GF Vip (affermando di aver avuto una relazione con un uomo che in molti credono essere Fabrizio Corona) lo stesso ex Re dei paparazzi ha praticamente confermato quanto da lui ammesso all’interno del reality show.