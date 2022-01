Fabrizio Corona conferma la storia con Giamo Urtis: “Era un segreto”

Dopo lo scoop di Giacomo Urtis nella casa del GF Vip, Fabrizio Corona ha rotto il silenzio via social.

Nella casa del GF Vip 6 Giacomo Urtis ha confessato di aver avuto un rapporto a tre con un noto personaggio del mondo dello spettacolo e sua moglie. Fabrizio Corona ha ironizzato sulla vicenda rispondendo personalmente al chirurgo dei vip.

Fabrizio Corona e Giacomo Urtis

Che tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis esista un buon rapporto è cosa nota, quel che invece non era noto fino a qualche ora fa è la presunta relazione che l’ex Re dei paparazzi e il chirurgo avrebbero avuto e che lo stesso Urtis ha confessato a Sophie Codegoni nella casa del GF Vip. Il chirurgo dei vip ha infatti dichiarato che lui e un misterioso personaggio (da molti identificato come Fabrizio Corona) avrebbe avuto con lui un rapporto a tre insieme a sua moglie.

Sulla vicenda – che ha generato grande clamore sui social – è intervenuto lo stesso Corona, che ha postato l’immagine di un suo abbraccio a Urtis e ha scritto: “Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!”

Giacomo Urtis: la confessione su Corona

Nella casa del GF Vip Giacomo Urtis ha confessato a Sophie Codegoni:

“Vivevo in Sardegna e non conoscevo nessuno. Mi ha presentato tutti lui… Mi diceva di andare a vivere da lui.

Ci siamo conosciuti in aeroporto. Ho visto un braccio tutuato, pieno di gioielli, mi sono girato e ho detto ‘Piacere Giacomo’, e lui ‘Piacere Fa…”. Sophie Codegoni a sua volta ha risposto: “Lui dice sempre di adorarti infatti! (…) Quando venivi a cena lì infatti vedevo che vi baciavate, ma sai noi ci salutiamo tutti baciandoci in bocca, non pensavo…”. Quale sarà la verità in merito alla vicenda?

Giacomo Urtis e Nina Moric

In passato, anche a causa dei guai giudiziari di Fabrizio Corona, Giacomo Urtis ha avuto un acceso botta e risposta con Nina Moric, ex moglie dell’ex Re dei paparazzi.