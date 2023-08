Giacomo Urtis ha rotto il silenzio sulla rissa che l’ha visto protagonista in Sardegna. Stando al suo racconto, una donna si è ingelosita e l’ha aggredito, staccandogli gran parte delle extension.

Giacomo Urtis rompe il silenzio sulla rissa in Sardegna

In vacanza in Sardegna, Giacomo Urtis è stato vittima di un’aggressione da parte di una donna gelosa. Dopo che Deianira Marzano ha diffuso la notizia sulla specie di rissa che l’ha visto protagonista, il chirurgo dei Vip ha rotto il silenzio, raccontando nei dettagli quanto accaduto.

La versione di Giacomo Urtis

Giacomo, in diretta dal suo parrucchiere di fiducia, ha mostrato le conseguenze della rissa in Sardegna. A farne le spese sono state soprattutto le sue extension. Urtis ha raccontato:

“Botoxini, come avete saputo ieri ho litigato con una perché parlavo con un ragazzo. Anzi, con più ragazzi, ma in particolare c’è stato uno a cui era interessata una tizia. Questa si è ingelosita e mi ha tirato i capelli. Quindi niente, sono venuto qua a farmi sistemare. Poi si parla tanto di solidarietà femminile. Io mi ritrovo che da quando ho i capelli lunghi…. mi ritrovo a litigare con le tipe per i ragazzi. Robe veramente da pazzi”.

Chi è la donna che ha aggredito Giacomo Urtis?

Giacomo Urtis non ha svelato l’identità della donna che l’ha aggredito. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha ricevuto diverse segnalazioni in merito. Secondo qualcuno ad aver tirato i capelli al chirurgo potrebbe essere stata Taylor Mega. Una fan, però, ha smentito l’indiscrezione: “No, non era Taylor Mega. Perché mia sorella lavora lì e pare si trattasse di una signora bionda, sulla quarantina d’anni, imprenditrice!“. Per il momento, il nome della picchiatrice è sconosciuto.