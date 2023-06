Giacomo Urtis, la confessione: "A volte mi sento Giacomo, altre Jenny"

Giacomo Urtis ha assunto un aspetto e un look sempre più femminili e lui stesso ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Giacomo Urtis: la verità sul suo aspetto

Giacomo Urtis ha stupito i fan assumendo un aspetto sempre più femminile, sfoggiando una lunga chioma bionda, make up e abiti da donna. Benché il chirurgo dei vip non abbia mai fatto segreto di considerarsi “fluido” e di aver avuto relazioni con uomini e donne più o meno noti del mondo dello spettacolo, questa volta in molti hanno pensato che avesse deciso di compiere un vero e proprio percorso di transizione. Sulla questione è intervenuto lo stesso Urtis, che ha detto:

“Ogni tanto mi sento Giacomo e ogni tanto Jenny. Ma sono anche gli altri, rivolgendosi a me come donna, a crearmi confusione. Sono in una fase che mi vede con un gigantesco punto di domanda in faccia, non avendo fatto ancora chiarezza in me stesso. È un’ambiguità, la mia, che sta iniziando a fare tendenza”, ha dichiarato, e ancora: “Mi sento attratto da chi mi fa stare bene, indipendentemente che sia massai mio o femmina, In una relazione non esiste solo il sesso, attività nella quale non sono nemmeno così bravo”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se Urtis svelerà ulteriori particolari in merito.