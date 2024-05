I mesi recenti sono stati un’epoca di sfide senza precedenti per la Royal Family, con il difficile percorso di guarigione di re Carlo e della principessa Kate mentre combattono contro il cancro. Il re e la duchessa, possiamo facilmente immaginare, sono stati comunque confortati dall’amorevole presenza del figlio e del marito William che non li ha mai lasciati, così come dai nipotini e dai figlioletti di Carlo e Kate.

Un anno difficile per la Royal Family

Tutto ha avuto inizio alcuni mesi fa, quando il Palazzo Reale ha annunciato un’operazione all’addome della principessa Kate, presentandola come un intervento di routine. Si è poi scoperto, in realtà, che la moglie di William si è ammalata di cancro, a poco tempo di distanza dal suocero Carlo.

Re Carlo è tornato a lavorare

Re Carlo ha recentemente ripreso i suoi impegni istituzionali, mentre il percorso di guarigione della principessa Kate sembra ancora lungo. In questo contesto, mentre i media britannici evitano di alimentare il gossip, sono stati i media statunitensi a lanciare indiscrezioni su una situazione più grave di quanto Buckingham Palace abbia voluto far credere, riguardante entrambi.

Perché Kate e William sono “terrorizzati”?

Se il re dovesse peggiorare, William e Kate potrebbero trovarsi a dover salire al trono prima del previsto, un ulteriore motivo di ansia per loro. Questo retroscena è stato riportato dalla giornalista Tina Brown in un articolo sul New York Times. La coppia avrebbe desiderato avere più tempo per far crescere i loro figli piccoli lontano dai riflettori.