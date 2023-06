Giacomo Urtis, nuovo intervento estetico per il chirurgo dei Vip: ecco cosa ha rifatto questa volta.

Nuovo intervento estetico per Giacomo Urtis. L’ex Vippone ha raccontato ai fan di aver voluto migliorare le sue labbra. Così facendo, a detta sua, ha cambiato anche il suo sorriso.

Giacomo Urtis: nuovo intervento estetico

Giacomo Urtis si è sottoposto ad un nuovo intervento estetico. Questa volta, il chirurgo è finito sotto i ferri per migliorare le labbra e cambiare il suo sorriso. Ha scelto un lip lift, che ha mostrato ai fan con orgoglio. Stando a quanto si legge su Gossip.it, si tratta di un’operazione che “asporta una piccola porzione del labbro superiore, la pelle che sta tra il vermiglio e il naso. In questo modo si ottiene l’effetto voluto: si solleva e si erge il vermiglio e si ha una bocca più voluminosa. Con questo tipo di intervento la sutura del chirurgo deve essere perfetta, per nascondere al meglio, lungo il contorno naturale della parte inferiore del naso, la cicatrice“.

Le prime parole di Giacomo Urtis

Via social, Urtis ha così commentato il nuovo intervento estetico:

“Botoxini, tutti mi state chiedendo cosa ho fatto ieri il sala chirurgica: ho fatto un interventino. Ho tagliato la parte sotto nel naso e girato le labbra. Mi piace di più, si vedono di più i denti”.

Anche se Giacomo si è operato qualche giorno fa, dovrà portare un cerotto sotto al naso ancora per un po’.

Quanto costa l’intervento di Giacomo Urtis?

L’intervento estetico a cui si è sottoposto Giacomo Urtis ha un costo che va dai 2000 ai 3000 euro. E’ bene sottolineare, però, che il chirurgo l’ha fatto nella sua clinica, per cui non l’ha pagato.