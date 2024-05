Superbonus: Boccia, 'maggioranza spaccata, Giorgetti chiarisca in Senato...

Roma, 10 mag (Adnkronos) – "Dalle notizie di oggi che riguardano il Dl superbonus comprendiamo una sola cosa: la maggioranza è spaccata e Fi non è d’accordo con il ministro dell’economia". Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"In Senato aspettavamo un emendamento del governo che non è mai arrivato. A questo punto chiediamo che ci sia uno slittamento dei tempi previsti perché è assolutamente necessario e urgente un chiarimento. Il governo è diviso. Il Vice Presidente del Consiglio Tajani critica apertamente la pessima soluzione prospettata dal Ministro dell’Economia Giorgetti in Parlamento che determinerebbe il fallimento di migliaia di imprese. La maggioranza sempre più divisa si fermi immediatamente e abbia rispetto nei confronti del Parlamento, delle imprese e delle famiglie italiane coinvolte", conclude Boccia.