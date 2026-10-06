Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino tornano al centro del gossip dopo una nuova apparizione insieme. A distanza di poche settimane dal pranzo a Montecarlo, i due sono stati fotografati durante un viaggio a Parigi, alimentando le indiscrezioni su un possibile flirt.

Le indiscrezioni dopo la fine del matrimonio di Manuela Arcuri

Le nuove immagini arrivano a pochi mesi dalla conclusione del matrimonio tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco, una relazione iniziata nel 2010 e dalla quale è nato il figlio Mattia.

La separazione è stata resa ufficiale nel 2026, dopo oltre quindici anni trascorsi insieme. Ospite di Verissimo, l’attrice aveva parlato della fine del rapporto raccontando la difficoltà di affrontare un cambiamento che non aveva previsto: “Non me lo sarei mai immaginata. Ho sempre creduto nella famiglia“. Arcuri aveva inoltre spiegato che, con il passare degli anni, lei e l’ex marito si erano “dati troppo per scontati“.

Manuela Arcuri e il principe Pallavicino insieme a Parigi: cresce il gossip

Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino tornano a mostrarsi insieme, alimentando le indiscrezioni su una possibile relazione. Dopo il pranzo a due allo Yacht Club di Montecarlo, immortalato lo scorso settembre, l’attrice 49enne e il nobile genovese hanno condiviso una nuova trasferta, questa volta nella capitale francese.

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Gli scatti pubblicati dal settimanale Chi li mostrano prima a bordo di un jet privato e successivamente tra le strade di Parigi, dove avrebbero fatto tappa anche al Ritz per una colazione. Il rapporto tra i due, però, non nasce esclusivamente nel mondo del gossip: l’attrice sarebbe legata professionalmente alla Fondazione Pallavicino, istituita a Genova nel 2019 per volontà del principe con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale della famiglia.

Il presunto flirt con Pallavicino è stato commentato anche nello studio de La volta buona, dove le fotografie della coppia hanno acceso il dibattito. A suggerire una possibile interpretazione romantica è stato il giornalista di Chi Valerio Palmieri, che ha scherzato: “Ma chi non vorrebbe un principe accanto?”. Antonella Elia ha invece risposto con una battuta sull’età del nobile: “Ma è un vecchietto! Chi lo vuole?”. Per ora, i protagonisti non hanno confermato una relazione, ma le nuove foto insieme hanno riacceso il gossip sul loro rapporto.